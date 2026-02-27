Roma-Bologna, com'è andato l'unico precedente stagionale. Italiano avanti su Gasperini

La buona notizia è che una squadra italiana accederà sicuramente ai quarti di finale di Europa League. Quella brutta è che Bologna e Roma non andranno avanti a braccetto nella seconda competizione europea. Il sorteggio per gli ottavi ha infatti messo di fronte le due squadre, in un revival dei derby italiani vissuti in Europa negli ultimi anni (basti pensare alla Champions 2022/2023 con la sfida Milan-Napoli e poi Milan-Inter).

Com’è andato il precedente stagionale. In campionato, in realtà, le due squadre si sono affrontate solo una volta, alla prima giornata del girone di andata: ha vinto la Roma, con gol a inizio secondo tempo del brasiliano Wesley. Per dare l’idea di quanto possa contare quella partita, Evan Ferguson sembrava destinato a una stagione da grande protagonista. L’incrocio di ritorno arriverà soltanto dopo quello in Europa League, dato che Bologna-Roma si giocherà soltanto nell’ambito della 34^ giornata del campionato di Serie A.

Sono invece quindici, complessivamente, i precedenti tra Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano. Il primo risale alla Serie A 2020/2021, uno 0-0 tra Spezia e Atalanta. Pur avendo allenato squadre sulla carta inferiori, è in vantaggio Italiano: sette vittorie per il tecnico del Bologna, solo cinque per l’allenatore dei capitolini, più tre pareggi.