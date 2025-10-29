Ferguson in difficoltà a Roma, l'allenatore del Brighton: "Dobbiamo essere pazienti"

Non è una stagione semplice per Evan Ferguson che, dopo un inizio in cui veniva spesso schierato da titolare, è finito nel dimenticatoio della Roma di Gian Piero Gasperini. La sua avventura nella Capitale potrebbe dunque finire anzitempo perché a gennaio non è da escludere che il club giallorosso torni sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Il Brighton, società proprietaria del suo cartellino, potrebbe così richiamarlo alla base.

A parlare di lui in conferenza stampa ci ha pensato Fabian Hurzeler, allenatore dei Seagulls, che lo ha coccolato: "Non è facile per Evan entrare in una nuova cultura e giocare un tipo di calcio differente. Penso che dobbiamo essere pazienti, è ancora giovane e ha bisogno di adattarsi. Ha iniziato bene, poi è naturale che accadano cose del genere. La cosa più importante è che non rimpianga ciò che sta facendo, che superi queste fasi. Così cresci a livello di personalità, diventi più maturo".

Un messaggio chiaro, che farà sicuramente piacere al centravanti, ma che non cambia la sua situazione. Stasera sarà ancora una volta Paulo Dybala a iniziare dal primo minuto come falso nueve contro il Parma e all'irlandese non resterà che accomodarsi in panchina, sperando in una chance a gara in corso.