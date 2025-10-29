TMW Radio Mattei: "Juve, Vlahovic il bomber titolare. Milan, a gennaio serve una punta"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Stefano Mattei.

La Juve con chi partirà davanti ora che arriva Spalletti?

"Alla Juve manca la spina dorsale, davanti servono certezze. Ora vedremo cosa dirà Spalletti. Dalle prestazioni, partirei con Vlahovic, ma magari la gerarchia può cambiare".

Questa Atalanta vale la Champions?

"Sicuramente Juric non è Gasperini, ma il problema grosso è che ieri ha fatto il suo primo gol Lookman e lo scorso anno ne ha fatti 15 e mancano i gol di Retegui. C'è Krstovic e per me non è da Atalanta e con Retegui al suo posto avevi vinto almeno due-tre partite in più. Manca il centravanti titolare".

Milan, è un ritmo che può valere lo Scudetto?

"Il Milan ha perso nella fase più difficile i suoi giocatori migliori, Rabiot e Pulisic. Poi Leao, che purtroppo è questo, come la luce degli alberi di Natale, che si accende e si spegne. A gennaio se vuole lottare per il titolo, il Milan deve prendere un centravanti".