Roma-Bologna, i convocati di Italiano per l'Europa League: confermato il recupero di Moro
Il Bologna ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Roma all'Olimpico, ritorno degli ottavi di finale di Europa League (si riparte dall'1-1 del Dall'Ara maturato giovedì scorso). Dopo la rifinitura di stamani, confermato il recupero di Nikola Moro. Restano fuori ovviamente l'infortunato Skorupski e lo squalificato Miranda (oltre a fuori lista De Silvestri, comunque infortunato, e Helland).
Questo l'elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per Roma-Bologna:
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.
Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Joao Mario, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
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