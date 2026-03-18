Jeda: "Errori arbitrali hanno condizionato qualche gara ma non sono determinati per la classifica"

Intervistato da CasaNapoli.net, Jeda ha parlato della sua esperienza a Cagliari: "Assolutamente Cagliari per tanti aspetti mi ricorda casa mia è un posto speciale con persone speciali che mi hanno fatto sentire il loro amore e tuttora a questo rapporto rimane e rimarrà. Il fattore ambientale è determinante ma bisogna saper approfittare".

Avversario dei rossoblù sarà il Napoli: "E' una grande squadra con grandi campioni… purtroppo gli infortuni hanno limitato gli azzurri ma sono convinto che finiranno bene. L’attacco ovviamente è il suo punto di forza". "Sono partite in cui devi essere perfetto - ha proseguito -. Questo dovrà fare il Cagliari essere perfetto".

Infine un'analisi anche sui tanti episodi arbitrali che stanno facendo discutere: "Purtroppo è un problema abbastanza frequente gli errori arbitrali. Sicuramente hanno condizionato qualche partita ma non sono stati determinanti ai fini di classifica".