Roma, Borelli (Prep. atletico): "Gasp non fa niente al di sotto del massimo. E sullo scudetto..."

"Stiamo cercando di fare il massimo, come sempre. Anche perché con il mister non si può fare niente al di sotto del massimo". Parola di Domenico Borelli. Lo storico preparatore atletico di Gian Piero Gasperini, ora con il tecnico piemontese alla Roma, ha raccontato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport la sua esperienza nella capitale e se questo massimo che chiede il tecnico lo sta ricevendo dai giocatori: "Assolutamente sì. Gasperini è stato chiamato a Roma per fare Gasperini. Non ci siamo snaturati, abbiamo proposto le nostre idee: i ragazzi hanno accettato la sfida".

"Abbiamo lavorato per essere al top adesso, nel periodo che va da ottobre fino a febbraio, poi a marzo studieremo la situazione - ha proseguito -. Essendo il nostro un gioco situazionale, un giocatore può avere maggiore intensità in una partita che in un’altra: dipende da cosa vive in campo e da chi ha di fronte".

Ma quando si parla di obiettivo e soprattutto quando si parla di scudetto (la Roma è prima in classifica insieme al Napoli), Borelli preferisce non rispondere sottolineando come lo staff tecnico pensi "a spingere oltre il massimo per raggiungere il top. Le vittorie aiutano anche mentalmente, senza quelle il lavoro svolto sembra inefficace".