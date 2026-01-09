TMW Il Perugia punta al colpo a centrocampo: vicino l'arrivo di Ladinetti dal Pontedera

La notizia era già nell'aria da alcuni giorni, ma adesso sembra essere prossima la quadra del tutto: Riccardo Ladinetti potrebbe salutare a breve il Pontedera, destinazione Perugia. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, infatti, è vicino l'accordo tra tutte le parti in causa, con il giocatore classe 2000 che all'inizio della prossima settimana potrebbe firmare il contratto che lo legherebbe eventualmente al Grifo fino al 30 giugno 2027. Non dovrebbe neppure partire alla volta di Arezzo, dove il Pontedera giocherà questa imminente 21ª giornata.

Una perdita grossa, quella che rischiamo di subire i granata, e che sembra ormai inevitabile, salvo qualche colpo di coda in extremis che eviterebbe alla formazione toscana di rinforzare una diretta concorrente per la salvezza, almeno stando a quella che è l'attuale classifica del Girone B, che - ricordando sempre dell'esclusione del Rimini che evita la retrocessione diretta ad altre squadra - vede il Pontedera ultimo e il Perugia quartultimo: sarebbe l'attuale sfida playout.

E per la formazione di mister Banchieri sarebbe anche un tassello da dover ricoprire quanto prima, in vista di un girone di ritorno che si preannuncia piuttosto complesso, anche alla luce di quanto finora visto.