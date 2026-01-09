Como-Bologna, i convocati di Fabregas: assenti in cinque. Ramon squalificato
Attraverso i propri canali ufficiali il Como ha reso nota la distinta con i nomi del calciatori convocati dal tecnico Cesc Fabregas per la gara contro il Bologna, in programma domani alle ore 15 e valida per la 20ª giornata del campionato di Serie A.
Portieri: Butez, Tornqvist, Cavlina
Difensori: Kempf, Alex Valle, Dossena, Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van der Brempt
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha
Attaccanti: Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Cerri.
Indisponibili: Morata, Addai, Goldaniga, Diao.
Squalificati: Ramon.
