Reggiana, il rinforzo a centrocampo arriva dall'Empoli. In prestito, ecco Belardinelli
Volto nuovo a centrocampo per la Reggiana, che si assicura Luca Belardinelli, che arriva in granata con la formula del prestito sino al termine della stagione dall'Empoli.
Questo, il comunicato diffuso dalla società emiliana:
"Il centrocampo granata si rinforza con l’arrivo di Luca Belardinelli. AC Reggiana annuncia l’arrivo in prestito fino al termine della stagione del centrocampista classe 2001 di proprietà dell’Empoli.
Del club toscano, Belardinelli è diventato vice capitano della formazione Primavera conquistando il titolo di campione d’Italia di categoria nel campionato 2020/21. La stagione seguente fa il suo esordio tra i professionisti in Serie C, totalizzando 22 presenze tra campionato e play off alla Pro Vercelli, prima di compiere il salto in cadetteria con la maglia del Südtirol. A Bolzano fa ritorno a metà della stagione appena conclusa, mettendo insieme 12 presenze. Nella prima metà del campionato in corso, Belardinelli ha indossato la maglia dell’Empoli con 7 presenze in Serie B e 2 in Coppa Italia Frecciarossa.
Benvenuto a Reggio Emilia, Luca!".