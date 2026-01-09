Avellino-Samp, i convocati di Biancolino: sono out Kumi e Insigne. Panico verso la Ternana?

Vigilia di gara per l'Avellino, che domani riceverà la visita della Sampdoria in occasione della gara che si giocherà allo stadio 'Partenio-Adriano Lombardi' e sarà valevole per la 19ª giornata del campionato di Serie B, ultima del girone di andata: fischio di inizio del confronto fissato alle ore 15:00.

Nessuna conferenza stampa da parte del tecnico Raffaele Biancolino, ma la società ha diramato quella che è la lista dei giocatori disponibili, fornendo anche il consueto report medico per quel che concerne la rosa biancoverde: sono out Justin Kumi e Roberto Insigne. Il primo sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra, mentre l'attaccante sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra. Non figura in lista neppure Giuseppe Panico, ma in questo caso sembrano esser motivazioni di mercato: è sempre più prossimo alla Ternana.

Di seguito, l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Daffara, Iannarilli, Pane;

DIFENSORI: Cancellotti, Enrici, Fontanarosa, Milani, Missori, Reale, Sala, Simic;

CENTROCAMPISTI: Armellino, Besaggio, D'Andrea, Palmiero, Palumbo, Sounas;

ATTACCANTI: Biasci, Crespi, Favilli, Lescano, Patierno, Russo, Tutino.