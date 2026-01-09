Udinese-Pisa, i convocati di Gilardino: assenti in nove. Out a sorpresa Denoon
TUTTO mercato WEB
Attraverso i propri canali ufficiali il Pisa ha reso nota la distinta con i nomi del calciatori convocati dal tecnico Alberto Gilardino per la gara contro l'Udinese, in programma domani alle ore 15 e valida per la 20ª giornata del campionato di Serie A.
Portieri: Semper, Nicolas, Scuffet
Difensori: Angori, Caracciolo, Canestrelli, Esteves, Coppola, Calabresi, Mbambi, Bonfanti
Centrocampisti: Marin, Leris, Hojholt, Touré, Aebischer, Piccinini, Bettazzi, Lorran
Attaccanti: Meister, Tramoni, Buffon, Moreo,
Nella distinta risultano assenti Durosinmi, Nzola, Albiol, Akinsanmiro, Stengs, Lusuardi, Vural e Cuadrado. A sorpresa assente anche Denoon.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Le più lette
2 Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile