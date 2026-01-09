Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Svidercoschi saluta l'AlbinoLeffe. Va in prestito al Treviso in Serie D

Svidercoschi saluta l'AlbinoLeffe. Va in prestito al Treviso in Serie D
© foto di Matteo Ferri
Claudia Marrone
Oggi alle 18:56Serie C
Claudia Marrone

Si è conclusa l'avventura di Sebastiano Svidercoschi, almeno temporaneamente, all'AlbinoLeffe, con la società seriana che ha ceduto il calciatore al Treviso in Serie D, con la formula del prestito.
Questa, la nota diffusa dal club di patron Gianfranco Andreoletti:

"U.C. AlbinoLeffe comunica di aver definito il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Sebastiano Svidercoschi, attaccante classe 1999, al Treviso FBC.
Il giocatore si trasferirà in prestito al club veneto fino al 30 giugno 2026, nuovo termine di scadenza del suo contratto di prestazione sportiva con la società bluceleste.
La società seriana rivolge a Sebastiano i migliori auguri per il suo futuro professionale".

Questa, poi, la nota del Treviso: "Il Treviso FBC comunica di aver acquisito in prestito fino al 30 giugno 2026 le prestazioni sportive di Sebastiano Svidercoschi, punta centrale di piede destro classe 1999 proveniente dall’Albinoleffe. Attaccante romano di 26 anni, alto 1,85 metri, Svidercoschi ha iniziato la stagione 2025/26 in Serie C con il club lombardo collezionando 16 presenze in campionato con 1 gol all’attivo, oltre ad 1 presenza in Coppa Italia di Serie C.

Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ha debuttato tra i professionisti a soli 17 anni in Serie C con la Lupa Roma, avviando poi un percorso di crescita tra Viterbese, Rieti, Team Nuova Florida, Montespaccato, Real Monterotondo Scalo, Dolomiti Bellunesi, Legnago Salus e, in ultimo, Albinoleffe. Nel complesso vanta 102 presenze e 13 gol tra i professionisti, oltre a 110 presenze e 38 reti in Serie D. Il suo bilancio complessivo parla dunque di 228 presenze, 59 gol e 13 assist in carriera, con anche 4 presenze e 2 reti al Torneo di Viareggio con la Rappresentativa di Serie D.

Il Treviso FBC dà dunque il benvenuto a Sebastiano e gli augura buon lavoro in biancoceleste".

