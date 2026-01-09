TMW Lazio in pressing per convincere Timber subito: l'olandese può liberarsi a zero a luglio

Dopo Ratkov e Taylor, la Lazio spinge per un terzo innesto dall’estero. È Quinten Timber, laterale olandese classe 2001 del Feyenoord, il grande obiettivo del ds biancocelste Fabiani per il nuovo rinforzo da mettere a disposizione di un Maurizio Sarri non ancora particolarmente soddisfatto di questo mese di gennaio.

Secondo quanto raccolto da TMW, la Lazio è in pressing per ottenere il sì del giocatore: c’è ottimismo, anche perché ci sarebbe il gradimento, ma l’ostacolo è rappresentato dagli scenari futuri. Nel senso che Timber, a luglio, potrebbe trasferirsi a parametro zero, essendo in scadenza di contratto con la società di Rotterdam. E chi gli sta vicino sembra considerare questa la soluzione migliore per il suo futuro professionale.

La concorrenza per il giocatore, in vista dell’estate, è molto folta: diversi club sono pronti a garantire cifre importanti, in prima fila il Borussia Dortmund. Se la Lazio dovesse convincere Timber al sì immediato, trovare l’accordo con il Feyenoord non dovrebbe essere un grandissimo problema.