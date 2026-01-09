Juve Stabia, Abate: "Mercato? Rivolgiamo energie al Pescara, servirà un grande gruppo"

Ripresa del campionato per la Serie B, con la Juve Stabia prossima al match casalingo contro il Pescara, che arriva alla sfida del 'Romeo Menti' da fanalino di coda della graduatoria, dopo le 18 giornate giocate: l'appuntamento per il prossimo turno, ultima di andata, è fissato alle ore 17:15.

A parlare alla stampa, come si legge sui canali social del club, mister Ignazio Abate: "I ragazzi si sono presentati benissimo, con la testa giusta: la pausa penso ci abbia fatto bene sia dal punto di vista fisico che mentale. La gara di domani è molto difficile, affrontiamo una squadra viva che venderà cara la pelle, conosco molto bene il loro mister, sarà una gara complessa come quella del Sudtirol. A partire appunto da domani avremo cinque scontri diretti per la salvezza, dobbiamo essere bravi a portare dalla nostra parte il match. È una partita pericolosissima, ormai la classifica si sta delineando anche se resta cortissima, dobbiamo mantenere la distanza dalla calda, la strada è lunga e complicata".

Aggiunge quindi: "Dovrà essere protagonista il gruppo, chi entra deve mettersi a disposizione dei propri compagni. Per il mercato se la vedrà il direttore, tutte le energie devono essere rivolte al Pescara perché sappiamo che ci aspetta e vogliamo partire con il piede giusto. Ho messo in guardia i ragazzi sulla sfida di domani e l’atteggiamento in settimana é stato quello giusto".

Nota finale quindi sulla rosa: "La partenze di De Pieri era una scelta concordata per fargli trovare più minutaggio, su Stabile non era concordato e solo successivamente ci ha manifestato la voglia di andare via, parlando con il direttore abbiamo scelto di farlo partire perché chi resta deve gettarsi nel fuoco per il compagno. Dos Santos è un ragazzo per bene, ha grandissima qualità, salta l’uomo, mette palle giuste, dovrà migliorare sulla fase difensiva ma sarà un’arma in più. Gabrielloni rientrerà gradualmente dalla prossima settimana, gli daremo il tempo per riprendere il minutaggio".