Roma, buco nell'acqua per Moller Wolfe: offerta troppo bassa e rifiutata dal Wolverhampton

La Roma ci ha provato, ma è stato un buco nell'acqua. Secondo quanto rivelato da Sky Sports UK, infatti, il club giallorosso ha tentato l'acquisto di David Moller Wolfe senza successo, con un'offerta da 6,9 milioni di sterline (8 milioni di euro) che è stata respinta dal Wolverhampton.

No secco. Secondo quanto rivelato dall'emittente satellitare, la proposta sarebbe stata giudicata irrisoria da parte del club di Premier League, che a questo punto non si aspetta un secondo tentativo da parte della Roma per il 23enne norvegese. Mentre da parte sua il Wolverhampton non ha alcun interesse a cedere il giocatore in questo momento, a metà campionato e nel mercato di gennaio.

Come rivelato nei giorni scorsi da TMW, la Roma era pronta al blitz per il terzino sinistro dei Wolves. Questo perché i giallorossi sono in cerca di un'alternativa sulla sinistra ad Angelino, mentre Tsimikas non parte davanti nelle gerarchie di Gasperini.

Il giocatore era arrivato in Inghilterra solamente lo scorso 2 agosto, salutando così la sua nuova esperienza. "È una sensazione fantastica. Sono così felice e così orgoglioso di far parte dei Wolves, sono al settimo cielo in questo momento. Mi sono sentito incredibilmente desiderato fin dal primo secondo in cui ho parlato con Domenico (Teti, ndr) e con l'allenatore. Ovviamente, la Premier League è un campionato importante, soprattutto in Norvegia. È il campionato più seguito, quindi quando è arrivato un club della Premier League e il Wolverhampton ha fatto la sua offerta, ero estremamente entusiasta. Non vedo l'ora di giocare e vedere i miei nuovi tifosi".