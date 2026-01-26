Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roma, buco nell'acqua per Moller Wolfe: offerta troppo bassa e rifiutata dal Wolverhampton

Roma, buco nell'acqua per Moller Wolfe: offerta troppo bassa e rifiutata dal WolverhamptonTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:39Serie A
Yvonne Alessandro

La Roma ci ha provato, ma è stato un buco nell'acqua. Secondo quanto rivelato da Sky Sports UK, infatti, il club giallorosso ha tentato l'acquisto di David Moller Wolfe senza successo, con un'offerta da 6,9 milioni di sterline (8 milioni di euro) che è stata respinta dal Wolverhampton.

No secco. Secondo quanto rivelato dall'emittente satellitare, la proposta sarebbe stata giudicata irrisoria da parte del club di Premier League, che a questo punto non si aspetta un secondo tentativo da parte della Roma per il 23enne norvegese. Mentre da parte sua il Wolverhampton non ha alcun interesse a cedere il giocatore in questo momento, a metà campionato e nel mercato di gennaio.

Come rivelato nei giorni scorsi da TMW, la Roma era pronta al blitz per il terzino sinistro dei Wolves. Questo perché i giallorossi sono in cerca di un'alternativa sulla sinistra ad Angelino, mentre Tsimikas non parte davanti nelle gerarchie di Gasperini.

Il giocatore era arrivato in Inghilterra solamente lo scorso 2 agosto, salutando così la sua nuova esperienza. "È una sensazione fantastica. Sono così felice e così orgoglioso di far parte dei Wolves, sono al settimo cielo in questo momento. Mi sono sentito incredibilmente desiderato fin dal primo secondo in cui ho parlato con Domenico (Teti, ndr) e con l'allenatore. Ovviamente, la Premier League è un campionato importante, soprattutto in Norvegia. È il campionato più seguito, quindi quando è arrivato un club della Premier League e il Wolverhampton ha fatto la sua offerta, ero estremamente entusiasta. Non vedo l'ora di giocare e vedere i miei nuovi tifosi".

Articoli correlati
Un Wolfe per i Wolves: fatta per il norvegese David Moller Wolfe al Wolverhampton... Un Wolfe per i Wolves: fatta per il norvegese David Moller Wolfe al Wolverhampton
Bologna, osservatori in Norvegia per seguire tre talenti del ct Solbakken: chi sono... Bologna, osservatori in Norvegia per seguire tre talenti del ct Solbakken: chi sono
Bologna, occhi su Moller Wolfe per la fascia sinistra: Sartori pesca ancora dall'AZ... Bologna, occhi su Moller Wolfe per la fascia sinistra: Sartori pesca ancora dall'AZ
Altre notizie Serie A
Marcos Leonardo lascia l'Al Hilal? Il brasiliano proposto anche in Serie A TMWMarcos Leonardo lascia l'Al Hilal? Il brasiliano proposto anche in Serie A
Daniel Maldini il primo vero acquisto della Lazio: caso Romagnoli a sette giorni... Daniel Maldini il primo vero acquisto della Lazio: caso Romagnoli a sette giorni dal gong
Roma, buco nell'acqua per Moller Wolfe: offerta troppo bassa e rifiutata dal Wolverhampton... Roma, buco nell'acqua per Moller Wolfe: offerta troppo bassa e rifiutata dal Wolverhampton
Giani ricorda Commisso: "Ha dato tanto a Firenze. Rimarrà nella storia e nei nostri... TMWGiani ricorda Commisso: "Ha dato tanto a Firenze. Rimarrà nella storia e nei nostri cuori"
Juventus-Napoli, Mariani parla in inglese a Vergara. Il giocatore risponde: "Sono... Juventus-Napoli, Mariani parla in inglese a Vergara. Il giocatore risponde: "Sono italiano..."
Parma pronto ad accendersi sul mercato: scambio col Cagliari e obiettivi dalla Fiorentina... Parma pronto ad accendersi sul mercato: scambio col Cagliari e obiettivi dalla Fiorentina
A una settimana dalla fine del mercato, la Juve cerca ancora un centravanti per Spallettone... A una settimana dalla fine del mercato, la Juve cerca ancora un centravanti per Spallettone
Iachini: "Nessun presidente ha fatto quello che ha fatto Commisso in così poco a... TMWIachini: "Nessun presidente ha fatto quello che ha fatto Commisso in così poco a Firenze"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Verona-Udinese, le probabili formazioni: senza Giovane, c'è Sarr in attacco con Orban
3 Serie A, 22^ giornata LIVE: c'è Sarr con Orban, Atta-Davis nell'Udinese
4 Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
5 Tacchinardi: "Maignan da rosso. Bremer-Hojlund? Se è rigore quello ce ne sono 500 a gara"
Ora in radio
TMW News 18:00TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Caso Romagnoli, Lotito: "Ha un contratto ed è un punto di riferimento. La Lazio non è in svendita"
Immagine top news n.1 Daniel Maldini alla Lazio, fumata bianca: l'attaccante a Roma nelle prossime ore, i dettagli
Immagine top news n.2 Maldini alla Lazio, i movimenti delle big: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci l'ultima settimana di mercato
Immagine top news n.3 Riecco la difesa al centro del villaggio: i numeri della Juve da quando c'è Spalletti
Immagine top news n.4 Niente En Nesyri, ma Spalletti (con un siparietto) è più chiaro che mai: serve un Hojlund
Immagine top news n.5 Ormai è utopia Scudetto, Conte mai così male dopo 22 turni di Serie A: il confronto
Immagine top news n.6 Spalletti conferma l'idea di Comolli: David andava aspettato. Ma serve un altro 9
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: Inter a +5 sul Milan. Scatto del Genoa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.2 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.3 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.4 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, può essere questa la fuga Scudetto? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, ko e addio Scudetto? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Marchi: "Una Juventus così solida e consapevole fa paura"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Marcos Leonardo lascia l'Al Hilal? Il brasiliano proposto anche in Serie A
Immagine news Serie A n.2 Daniel Maldini il primo vero acquisto della Lazio: caso Romagnoli a sette giorni dal gong
Immagine news Serie A n.3 Roma, buco nell'acqua per Moller Wolfe: offerta troppo bassa e rifiutata dal Wolverhampton
Immagine news Serie A n.4 Giani ricorda Commisso: "Ha dato tanto a Firenze. Rimarrà nella storia e nei nostri cuori"
Immagine news Serie A n.5 Juventus-Napoli, Mariani parla in inglese a Vergara. Il giocatore risponde: "Sono italiano..."
Immagine news Serie A n.6 Parma pronto ad accendersi sul mercato: scambio col Cagliari e obiettivi dalla Fiorentina
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, anche Viti va subito ko. Attesa per gli esami medici: può saltare lo Spezia
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, è addio con lo sloveno Stulac: risolto consensualmente il contratto
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, ecco l'erede di Magnani in difesa: dal Bari arriva Vicari in prestito
Immagine news Serie B n.4 Bari, ecco l'attaccante Cuni: arriva in prestito con diritto dal Rubin Kazan
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 21ª giornata: esordio ok per Longo
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 21ª giornata: dietro Ghedjemis il vuoto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavese, preso Ubani in prestito dal Lecce: nella prima parte di stagione ha giocato a Salerno
Immagine news Serie C n.2 Ternana, torna Marco Pagliari: il terzino arriva a titolo definitivo dal Lumezzane
Immagine news Serie C n.3 Monopoli, c'è il rinnovo di Valenti: il terzino ha firmato fino al 2028
Immagine news Serie C n.4 Consiglio Federale, modifica per i club di C: potranno indicare stadio alternativo anche in Provincia
Immagine news Serie C n.5 Pontedera, ceduto Simone Milazzo in prestito fino a giugno al San Marino
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, Mercati rischia un lungo stop. Si valuta l’acquisto di un mediano
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Mondiale 2027, svelato il logo e lo slogan dell'edizione ospitata dal Brasile
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, dopo un anno finisce l'avventura di Kuhl. Ha firmato fino al '29 con l'Atletico Madrid
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, si conclude oggi il girone di andata: in campo Juventus e Parma
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma F., Giugliano salta il ritorno contro la Lazio: squalificata per espressione blasfema
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini: "Col Genoa vittoria di cuore, che dà la spinta per gara con la Lazio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 11ª giornata: Como Women sprecone, vince l'Inter. Bene anche il Napoli
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?