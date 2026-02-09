Live TMW Roma, Zaragoza: "Sono venuto qui per diventare un top con Gasp"

Al termine di Roma-Cagliari, è il giallorosso Zaragoza a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.

23.34 - Inizia la conferenza stampa.

Come sono andati questi primi giorni alla Roma. L'esordio?

"Sono stati giorni belli e positivi. Sono stato a mio agio, sono stato accolto bene da tutti: ho trovato un buon gruppo, sono convinto di poter fare grandi cose".

Cosa pensi del calcio di Gasperini?

"Lo conosciamo, una volta che mi adatto posso fare bene con la palla. Tanti attaccanti con lui sono diventati grandi, io sono venuto qui per questo".

Le tue emozioni sull'esordio? Com'è trovarsi in squadra con tanti compagni di qualità?

"Questo è stato un giorno speciale per me, ringrazio i tifosi per l'accoglienza. Giocare con Dybala, Malen e Soulé è bello, possiamo fare bene e fare grandi cose per la Roma".

Il tuo primo pallone toccato è stato un tunnel. Cosa pensi di poter dare ai tifosi e cosa loro possono darti?

"Sì, io sono così: non mi nascondo, tento il dribbling sempre. Mi hanno accolto benissimo, gli devo benissimo e prometto di lottare sempre per questa maglia fino all'ultimo giorno".

23.40 - Termina la conferenza stampa