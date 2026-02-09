Roma, Gasperini esalta il 'suo' Palestra: "Raggiungerà i top club in assoluto, è un predestinato"

Si aspettava questo Palestra? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini dopo la vittoria della sua Roma contro il Cagliari, ricordando che l'esterno rossoblù è stato lanciato proprio dal tecnico di Grugliasco all'Atalanta. Questa la risposta di Gasp:

"Sì, era un predestinato da subito. Ora giocando con continuità è cresciuto, a Bergamo ha esordito giovanissimo. Ha giocato in campionato a Bergamo, in Champions, anche con l'U23. Ora sta bruciando le tappe, ma lo sapevamo: è forte, tecnico, fisico, ha tutto. Oggi però ha incontrato un altro bravo ragazzo: Wesley è un 2003 ed è nazionale brasiliano. Molto bello".



Già prima l'allenatore dei capitolini si era espresso a Dazn sul suo ex calciatore: "Wesley doveva stare attento a non farsi prendere sulle ripartenze, Palestra lì è straordinario a rilanciare l'azione. Wesley è un nazionale brasiliano, è forte. Lui è un 2003, Palestra è un 2005 che raggiungerà i top club in assoluto perché di quest'età di giocatori così ce ne sono davvero pochi. Wesley è di una dimensione già internazionale, non per niente gioca nel Brasile".