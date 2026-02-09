Roma, Pisilli: "Meglio di così era difficile, provo ad essere un calciatore moderno"
TUTTO mercato WEB
Nel post-partita di Roma-Cagliari, il centrocampista dei padroni di casa, Niccolò Pisilli, ha commentato il match vinto dai giallorossi ai microfoni da Sky Sport.
L'analisi della partita.
"Oggi è stata una grande giornata. Penso che abbiamo giocato bene e ottenuto un buon risultato, mettendo tanta intensità. Sono contento, abbiamo fatto una buona prestazione e portato a casa i tre punti, quindi meglio di così era difficile".
Il lavoro a centrocampo.
"Abbiamo espresso un grande calcio, io provo a dare una mano in tutte e due le fasi, perché un calciatore moderno al giorno d'oggi deve saper fare tutto".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Totti all'Olimpico: il Pupone è allo stadio per Roma-Cagliari, dopo le parole di Ranieri sul ritorno
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile