Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roma, Pisilli: "Meglio di così era difficile, provo ad essere un calciatore moderno"

Roma, Pisilli: "Meglio di così era difficile, provo ad essere un calciatore moderno"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:36Serie A
Christian Sgura

Nel post-partita di Roma-Cagliari, il centrocampista dei padroni di casa, Niccolò Pisilli, ha commentato il match vinto dai giallorossi ai microfoni da Sky Sport.

L'analisi della partita.
"Oggi è stata una grande giornata. Penso che abbiamo giocato bene e ottenuto un buon risultato, mettendo tanta intensità. Sono contento, abbiamo fatto una buona prestazione e portato a casa i tre punti, quindi meglio di così era difficile".

Il lavoro a centrocampo.
"Abbiamo espresso un grande calcio, io provo a dare una mano in tutte e due le fasi, perché un calciatore moderno al giorno d'oggi deve saper fare tutto".

Articoli correlati
Cagliari, Pisacane: "Abbiamo sbagliato tanto. Ho tanta fame e ambizione" Cagliari, Pisacane: "Abbiamo sbagliato tanto. Ho tanta fame e ambizione"
Roma, Gasperini esalta il 'suo' Palestra: "Raggiungerà i top club in assoluto, è... Roma, Gasperini esalta il 'suo' Palestra: "Raggiungerà i top club in assoluto, è un predestinato"
Roma, Zaragoza: "Sono venuto qui per diventare un top con Gasp" Roma, Zaragoza: "Sono venuto qui per diventare un top con Gasp"
Altre notizie Serie A
Milan, ottimismo su Pulisic e Leao: Saelemaekers non sarà rischiato a Pisa Milan, ottimismo su Pulisic e Leao: Saelemaekers non sarà rischiato a Pisa
Cagliari, Pavoletti: "Esco fiducioso da questa partita" Live TMWCagliari, Pavoletti: "Esco fiducioso da questa partita"
Cagliari, Pisacane: "Abbiamo sbagliato tanto. Ho tanta fame e ambizione" Cagliari, Pisacane: "Abbiamo sbagliato tanto. Ho tanta fame e ambizione"
Roma, Gasperini esalta il 'suo' Palestra: "Raggiungerà i top club in assoluto, è... Roma, Gasperini esalta il 'suo' Palestra: "Raggiungerà i top club in assoluto, è un predestinato"
Roma, Zaragoza: "Sono venuto qui per diventare un top con Gasp" Live TMWRoma, Zaragoza: "Sono venuto qui per diventare un top con Gasp"
Inter, Dumfries sul suo rientro: "Non c'è una data, ma è solo questione di settimane"... Inter, Dumfries sul suo rientro: "Non c'è una data, ma è solo questione di settimane"
Matri: "Malen sembra racchiudere tutte le caratteristiche dell'attaccante di Gasperini"... Matri: "Malen sembra racchiudere tutte le caratteristiche dell'attaccante di Gasperini"
Roma, Pisilli: "Meglio di così era difficile, provo ad essere un calciatore moderno"... Roma, Pisilli: "Meglio di così era difficile, provo ad essere un calciatore moderno"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
3 Serie A, 24^ giornata LIVE: chiuderà il turno Milan-Como, si aspetta il 18
4 Atalanta-Cremonese, le probabili formazioni: Nicola schiera tre nuovi acquisti
5 Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma-Cagliari 2-0, le pagelle: Malen è il colpaccio di gennaio. Mancini, assist da centrocampista
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma aggancia la Juventus, -3 dal Napoli
Immagine top news n.2 Juventus, Ottolini sui rinnovi: "Procediamo con McKennie, parleremo con Spalletti"
Immagine top news n.3 Cagliari, Angelozzi: "Come si fa a non riscattare Kilicsoy? Mi ricorda Gerd Muller"
Immagine top news n.4 Atalanta-Cremonese 2-1, le pagelle: Krstovic famelico, Raspadori è già dentro la Dea
Immagine top news n.5 Roma, Massara: "Totti e i Friedkin hanno un ottimo rapporto, deciderà la proprietà"
Immagine top news n.6 Totti all'Olimpico: il Pupone è allo stadio per Roma-Cagliari, dopo le parole di Ranieri sul ritorno
Immagine top news n.7 Inter cooperativa del gol, hanno già segnato in 17. E fra questi non c'è Frattesi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.2 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.3 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.4 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: “Nel Girone C lotta a due per la B. Benevento favorito, salvezza una giungla”
Immagine news Altre Notizie n.2 Minelli: "Genoa-Napoli e Juve-Lazio, se gli errori li fanno gli internazionali..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Scudetto, le percentuali dell'Inter di Cristian Chivu secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, ottimismo su Pulisic e Leao: Saelemaekers non sarà rischiato a Pisa
Immagine news Serie A n.2 Cagliari, Pavoletti: "Esco fiducioso da questa partita"
Immagine news Serie A n.3 Cagliari, Pisacane: "Abbiamo sbagliato tanto. Ho tanta fame e ambizione"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini esalta il 'suo' Palestra: "Raggiungerà i top club in assoluto, è un predestinato"
Immagine news Serie A n.5 Roma, Zaragoza: "Sono venuto qui per diventare un top con Gasp"
Immagine news Serie A n.6 Inter, Dumfries sul suo rientro: "Non c'è una data, ma è solo questione di settimane"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Rubinacci si presenta: "È un sogno per me, non mi sento affatto un debuttante"
Immagine news Serie B n.2 Pescara-Catanzaro, i convocati di Gorgone: prima chiamata per Insigne
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Modesto: "Reggiana ferita e arrabbiata. Non dovrà mai mancare l'attenzione"
Immagine news Serie B n.4 Aquilani alla vigilia della gara con il Pescara: "Mi aspetto un Catanzaro vivo"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria-Palermo, i convocati di Gregucci: torna Henderson dopo la squalifica
Immagine news Serie B n.6 Pescara-Catanzaro, i convocati di Aquilani: out Cisse e Pittarello
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, Cangelosi si presenta: "Ho sentito Zeman. Salvezza? Io ci credo"
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, esonerato mister D'Alesio. Al suo posto torna Marco Mancinelli
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Girone A: gli arbitri della 26ª giornata: Vogliacco per Pro Vercelli-Vicenza
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Tomei e Nisticò
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Girone C: gli arbitri della 26ª giornata: Di Loreto per Catania-Audace Cerignola
Immagine news Serie C n.6 Serie C, Giudice Sportivo: tre giornate a Fabbro della Virtus Verona
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Imparando a gestire l'ultimo minuto possiamo portare a casa dei trofei"
Immagine news Calcio femminile n.3 Gravina sull'album "Calciatrici 2025-26": "Ogni figurina racconta un sogno e un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tris per Inter e Juve, Piemonte per la Lazio: la formazione tipo della 13ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: vincono le cinque regine. Sassuolo unica eccezione
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: l'Inter strapazza la Fiorentina: finisce 3-0
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano