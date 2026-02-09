Roma, Pisilli: "Meglio di così era difficile, provo ad essere un calciatore moderno"

Nel post-partita di Roma-Cagliari, il centrocampista dei padroni di casa, Niccolò Pisilli, ha commentato il match vinto dai giallorossi ai microfoni da Sky Sport.

L'analisi della partita.

"Oggi è stata una grande giornata. Penso che abbiamo giocato bene e ottenuto un buon risultato, mettendo tanta intensità. Sono contento, abbiamo fatto una buona prestazione e portato a casa i tre punti, quindi meglio di così era difficile".

Il lavoro a centrocampo.

"Abbiamo espresso un grande calcio, io provo a dare una mano in tutte e due le fasi, perché un calciatore moderno al giorno d'oggi deve saper fare tutto".