Cagliari, Pisacane: "Abbiamo sbagliato tanto. Ho tanta fame e ambizione"

Nel post-partita di Roma-Cagliari è intervenuto ai microfoni di Sky Sport l'allenatore dei rossoblù, Fabio Pisacane, che ha commentato la sconfitta della sua squadra, maturata sul prato dello Stadio Olimpico.

Il commento sulla partita.

"Potevamo fare qualcosa in più, certo parlare di Roma in emergenza è difficile. Questa sera, rispetto all'andata, avevano un Malen in più. Avremmo potuto tutti fare qualcosa in più, potevamo gestire meglio le occasioni, abbiamo sbagliato tanti palloni e la squadra questa sera non ha fatto una prestazione brillante. La Roma lotta per certi obiettivi e c'è un motivo".

I complimenti ricevuti.

"Ho iniziato da poco e voglio dimostrare tantissimo in questo lavoro. Ho la fame, l'ambizione che ho sempre avuto anche da calciatore. Il merito è dei ragazzi se ricevo dei complimenti al giorno d'oggi. Anche io ho le mie debolezze, come la paura, un sentimento che ti fa portare rispetto verso chi hai di fronte".

Palestra al playoff.

"È un ragazzo che dopo tutte queste giornate faccio fatica a definire, per quanto sta dimostrando. La decisione spetta a Gennaro Gattuso e al suo staff, che ha sicuramente più esperienza di me".

Il rapporto con i tifosi del Cagliari.

"I tifosi chiedono coerenza, noi abbiamo sempre bisogno di loro. È l'unico elemento insostituibile della nostra squadra".