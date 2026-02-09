Inter, Dumfries sul suo rientro: "Non c'è una data, ma è solo questione di settimane"

Denzel Dumfries è uno degli uomini più chiacchierati del momento in casa Inter anche se non sta giocando ormai da mesi. Il motivo è riconducibile al fatto che manca un vero e proprio sostituto dell'olandese, che è ancora ai box per il problema alla caviglia. Presente alla finale di Speed skating 1000 metri femminile, l'esterno destro è intervenuto ai microfoni di NOS, aggiornando sulle sue condizioni: "Sono nelle fasi finali, quindi spero di tornare il prima possibile".

Dumfries è poi entrato nel dettaglio: "È solo questione di settimane, anche se non c'è ancora una data precisa. Ma mi sto già allenando in campo e con la palla. Comincio ad avere davvero voglia di giocare". Nessun problema invece per quanto riguarda il Mondiale, che si disputerà in estate tra Stati Uniti, Canada e Messico: "Ci sarò assolutamente, non sono preoccupato in tal senso".