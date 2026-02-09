Milan, ottimismo su Pulisic e Leao: Saelemaekers non sarà rischiato a Pisa

La settimana che porta alla trasferta di venerdì in casa del Pisa è ancora lunga, ma in casa Milan è già il tempo di interrogarsi sulla presenza di Christian Pulisic: secondo quanto riferito da SportMediaset, filtra cauto ottimismo. Lo statunitense ha svolto lavoro differenziato, ma le sensazioni sono nettamente in miglioramento.

Scenario simile per Rafael Leão. L’attaccante portoghese non è ancora al 100% a causa di un fastidio all’adduttore, ma continua ad allenarsi in gruppo e, al momento, non emergono segnali di particolare allarme.

Diverso, invece, il discorso che riguarda Alexis Saelemaekers. Il belga, sostituito all’intervallo nella gara contro la Roma per il riacutizzarsi del problema all’adduttore, si è sottoposto oggi a una serie di controlli medici che hanno restituito riscontri incoraggianti. Nonostante ciò, Allegri non intende forzare i tempi: l’obiettivo è evitare qualsiasi rischio inutile in una fase delicata della stagione. Per questo motivo, Saelemaekers difficilmente verrà impiegato in casa dei nerazzurri toscani.