Roma-Cagliari, i convocati di Gasperini per domani: niente da fare per Dybala
TUTTO mercato WEB
Di seguito i convocati di Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, per la sfida di domani sera contro il Cagliari. Assente Paulo Dybala per problemi al ginocchio. Non ci saranno nemmeno Hermoso e Ferguson che non hano recuperato dai problemi all'anca e alla caviglia. Già note le assenze di El Shaarawy, Robinio Vaz, Kone e Dovbyk.
PORTIERI: Svilar, Gollini, Zelezny
DIFENSORI: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli
ATTACCANTI: Malen, Soulé, Venturino, Arena, Zaragoza
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
2 Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile