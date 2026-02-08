Roma-Cagliari, i convocati di Gasperini per domani: niente da fare per Dybala

Di seguito i convocati di Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, per la sfida di domani sera contro il Cagliari. Assente Paulo Dybala per problemi al ginocchio. Non ci saranno nemmeno Hermoso e Ferguson che non hano recuperato dai problemi all'anca e alla caviglia. Già note le assenze di El Shaarawy, Robinio Vaz, Kone e Dovbyk.

PORTIERI: Svilar, Gollini, Zelezny

DIFENSORI: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli

ATTACCANTI: Malen, Soulé, Venturino, Arena, Zaragoza