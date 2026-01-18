Roma, cambio dell'ultimo momento: problemi per Celik, lo sostituisce Rensch

Problemi per la Roma. Nella fase di riscaldamento pre-partita contro il Torino, Zeki Celik ha richiamato l'attenzione del medico e ci parlato per spiegargli che ha avuto un problema fisico: stando a quanto riferito da Sky Sport, si è toccato una coscia e ha riferito di non sentirsi bene.

Sensazioni negative riportate anche allo stesso Gian Piero Gasperini, che ha preso la decisione di togliere dunque l'esterno turco e sostituirlo dal primo minuto nell'undici titolare con Devyne Rensch. Inoltre, il tecnico giallorosso ha chiamato l'olandese a rapporto in questi istanti sul prato dell'Olimpico Grande Torino per alzare i ritmi del riscaldamento.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Adams.

A disposizione: Popa, Israel, Marián, Anjorin, Pedersen, Simeone, Casadei, Gabellini, Nije, Pellini, Kugyela.

Allenatore: Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen.

A disposizione: Vasquez, Zelezny, Celik, Tsimikas, Soulè, Zolkowski, Pisilli, Arena, Vaz, Ghilardi.

Allenatore: Gasperini.