Roma, Celik: "Aspettavo da tanto questo momento, vorrei fare ancora più gol"
Zeki Celik, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 2-0 sull'Udinese, al quale ha contribuito col suo primo centro in campionato: "Aspettavo da tanto questo momento, sono contento ma vorrei fare più gol. Lavoriamo tanto col mister, per migliorare anche i dettagli".
