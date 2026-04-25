Roma, Cristante: "A questo punto dobbiamo crederci, in campionato..."

Protagonista del match contro il Bologna, Bryan Cristante ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Siamo vicini al quarto posto. La Juventus è una grandissima squadra, in campionato poi ci possono essere tante sorprese e non si sa mai. Ranieri? Una grande figura con lui, non possiamo altro che dargli un grande abbraccio e un saluto. La squadra con lui ha fatto un bellissimo percorso".