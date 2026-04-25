Battaglia, imprecisione e poco spettacolo: il primo tempo di Verona-Lecce termina 0-0

"La potenza è nulla senza il controllo": questa frase di uno spot cult degli anni '90 potrebbe essere utilizzata anche per descrivere il primo tempo di Verona-Lecce. Le due squadre mettono certamente in campo tanta determinazione, ma non è supportata da una precisione nelle giocate appena appena accettabile per creare pericoli in zona gol. 45 minuti di nulla o quasi, con la speranza che dopo l'intervallo la situazione migliori.

Sammarco ritrova Bella-Kotchap e lo piazza al centro della difesa, in un 3-5-1-1 con Suslov a supporto dell'unica punta Bowie. 4-2-3-1 invece da parte di Di Francesco, che come riferimento avanzato punta su Stulic e gli piazza dietro un trio formato da Pierotti, Gandelman e Banda. Come già anticipato, la prima frazione di gioco non passa di certo alla storia sul piano dello spettacolo. Le due squadre battagliano prevalentemente a metà campo e, quando si fanno vedere negli ultimi metri, peccano in fase di rifinitura e non riescono a produrre occasioni.

Le due più clamorose sono a tinte gialloblù, sono ravvicinate e arrivano poco dopo il quarto d'ora: Belghali sfugge a Gallo, si presenta in area e viene murato dal solito, reattivo Falcone che si ripete pochi istanti dopo sul successivo tentativo di Akpa Akpro. Da lì in poi, più calci che calcio e il primo tempo che si trascina stancamente alla sua conclusione. Dalle panchine iniziano già a scaldarsi i primi giocatori: la sensazione è che nella ripresa presto i due tecnici faranno qualche mossa per dare una svolta.

Clicca qui per seguire Verona-Lecce live su TMW