Frosinone, Palmisani: "Da ciociario sono orgoglioso, vestire questa maglia è il mio sogno"

Lorenzo Palmisani, portiere del Frosinone, è intervenuto dopo il successo contro la Carrarese: "Oggi è stata una partita importante, nel secondo tempo ci siamo sbloccati. Siamo un bel gruppo e una bella squadra, poi tutto il resto verrà da sé. Ora pensiamo alla Juve Stabia. I tifosi non ci stanno mettendo ansia, continuiamo così.

Non mi aspettavo tutto quello che mi sta accadendo, da ciociaro per me è un orgoglio. Sono nato, cresciuto e andato a scuola qui. Giocare per il Frosinone è un sogno che ho sempre avuto, ogni volta che vado allo stadio mi emoziono. Alvini mi ha dato tanta fiducia sin da subito, ero partito per fare il secondo ma non mi ha mai escluso. Mi sprona, sento la sua vicinanza e per me è molto importante".