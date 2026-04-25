Venezia, Stroppa: "Ora mancano solo 3 punti. 15 milioni per Doumbia? Sono pochi"

Le parole del tecnico del Venezia, Giovanni Stroppa, dopo la gara vinta per 2-0 sull'Empoli, riportate da trivenetogoal.it: "A fine primo tempo ho chiesto ai miei di fare gol ed è andata così. In questo momento i ragazzi sono tutti prontissimi e mancano solo tre punti. Il mio pensiero è a chi gioca di meno ma si allena sempre e trascina il gruppo. La cosa più bella è inserire giocatori che entrano con decisione: oggi tutti sono entrati benissimo e con grande determinazione. Le altre avevano vinto, sono situazioni difficili da gestire, ma bisogna vincerle tutte. Mancano ancora tre punti. La squadra ha bisogno dell’aiuto della curva e così è stato. Parole che confermano il forte legame tra squadra e tifosi in un momento decisivo della stagione. Fortunatamente oggi il VAR ha funzionato, ed è giusto che sia così".

Quanto vale un giocatore come Doumbia?

"Quindici milioni dallo Sporting Lisbona sono pochi, così aumenta di valore. A parte gli scherzi, ha nelle sue corde queste giocate e questa incisività. Sono orgoglioso della mia squadra e ai tifosi ho detto che manca ancora qualcosa. C’era elettricità e non poteva andare che così”.