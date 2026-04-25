Problema ad una spalla per Bella-Kotchap: il difensore va ko, al suo posto Valentini
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Infortunio in casa Hellas Verona, a cinque minuti dall'inizio del secondo tempo. Pressato da Stulic, Bella-Kotchap va al rilancio ma nell'effettuare tale movimento si procura un problema alla spalla sinistra. Necessario subito il cambio, al posto del tedesco entra l'ex Fiorentina Valentini. Da monitorare le condizioni del difensore e l'entità del suo infortunio.
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