Inter, Carlos Augusto più in uscita di Bastoni: Atalanta e Roma sono già alla finestra

Al momento non esistono i presupposti per una separazione tra Alessandro Bastoni e l’Inter in estate. Il club nerazzurro ha fissato una linea molto chiara: per meno di 60-70 milioni di euro non verrà nemmeno presa in considerazione l’idea di trattare, con una valutazione che tende più verso i 70. Non sono previste aperture a contropartite tecniche dal Barcellona (o da altre società), anche perché finora sono stati proposti soprattutto attaccanti, ruolo in cui l’Inter è già ampiamente coperta.

Diverso il discorso per Carlos Augusto, il cui futuro appare meno definito. Il brasiliano, nonostante un impiego comunque significativo nel corso della stagione, vorrebbe maggiore continuità da titolare. La presenza di Federico Dimarco, però, rende difficile immaginare un cambio nelle gerarchie di Chivu. Anche nell’eventualità di una partenza di Bastoni, la società interverrebbe sul mercato per acquistare un titolare nel ruolo, senza modificare l’equilibrio sulle corsie laterali. L’Inter, dal canto suo, vorrebbe trattenerlo, ritenendolo una risorsa preziosa per profondità e duttilità.

Qualora però fosse lo stesso giocatore a chiedere la cessione, il club potrebbe valutare l’ipotesi di una partenza. Atalanta e Roma stanno monitorando la situazione, anche in ottica di possibili incastri di mercato. Nomi come Gianluca Mancini, Manu Koné e Marco Palestra potrebbero entrare in discorsi più ampi. Carlos Augusto rappresenterebbe così una pedina utile per costruire eventuali operazioni incrociate, ma tutto dipenderà dalle sue reali intenzioni nelle prossime settimane. A riportarlo è L'Interista.