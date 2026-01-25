Roma, Cristante al 45': "Continuiamo così, con concentrazione"
TUTTO mercato WEB
Durante l'intervallo di Roma-Milan, è intervenuto Bryan Cristante ai microfoni di DAZN per commentare il match: "Dobbiamo continuare così, tanto concentrati. A loro sappiamo poi che basta mezza palla per rendersi pericolosi, dobbiamo essere bravi".
Segui la diretta testuale di Roma-Milan.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
1 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile