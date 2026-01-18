Roma, Dybala: "Dalla mia mattonella è più facile". E su Malen: "Molto forte. Facile trovarlo"
Paulo Dybala, attaccante della Roma, autore di gol e assist contro il Torino ha parlato al termine del trionfo per 2-0 fuori casa ai microfoni di Sky Sport: "Fatta una grandissima partita, si è vista una grande Roma con voglia di vincere. Personalmente giocando da quella mattonella è più facile per me, l'ho fatto per tutta la carriera", ha commentato all'emittente satellitare.
Poi un commento sul nuovo arrivato subito a segno, per favorire il successo della squadra: "Malen è un giocatore molto forte, d'esperienza anche nei movimenti. È facile trovarlo, nel gol ha fatto qualcosa da attaccante vero, uno stop... e lui ha tiro".
