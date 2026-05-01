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Massimo Brambati: "Roma, Dybala non regge certi ritmi ora. E sull'Inter dico che..."

Massimo Brambati: "Roma, Dybala non regge certi ritmi ora. E sull'Inter dico che..."TUTTO mercato WEB
Oggi alle 07:20Serie A
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A Maracanà, su TMW Radio, ha parlato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Champions League tra calcio propositivo e conservativo:
"Ci sono degli interpreti che determinano certi risultati. PSG e Bayern davanti hanno qualità davanti e hanno approfittato di indecisioni della fase difensiva avversaria, che magari è stata applicata con delle falle. E' risaputo che Simeone è uno che sta molto attento alla fase difensiva e imposta le proprie squadre sulle ripartenze, però sono partite che vanno godute entrambe. Ovvio che il 5-4 piace di più perché ci sono più gol".

Malagò in vantaggio su Abete ora per le elezioni FIGC:
"E' un uomo delle Istituzioni, è uno capace, lo ha dimostrato al CONI. Il calcio è un'altra cosa, lo vedrei affiancato a un Maldini, a un ex calciatore di livello. Lo conosco però da anni e mi fa piacere".

Roma, che ne sarà di Dybala?
"Io ho avuto dei feedback non positivissimi dal punto di vista fisico. Quando l'asticella si alza, Dybala perde. E questo lo è da tempo, non solo per gli infortuni ma anche per la performance durante le gare. Io non sono così sicuro che rimanga. Mi dicono che anche in allenamento trova difficoltà a tenere un certo ritmo. Conoscendo Gasperini e i suoi allenamenti, se gli danno un'alternativa...altrimenti non puoi utilizzarlo che con certi minutaggi. Non regge certi ritmi".

E sulla Roma che dice?
"Sono venuto a conoscenza di alcune dinamiche. Mi ero schierano dalla parte di Gasperini, però dico solo che mi dispiace che sia venuta fuori questa cosa con Ranieri, mi dispiace che Ranieri sia stato estromesso dal progetto, perché ha dimostrato in tutta la sua carriera la sua signorilità. Quell'uscita che ha fatto forse era dovuta al fatto, come mi hanno detto, che il vaso stava traboccando. Vedere distruggersi il progetto Gasperini-Ranieri dispiace. Uniti avrebbero fatto qualcosa d'importante".

Inter, dove ha vinto lo Scudetto?
"Io più che il momento vorrei individuare quattro aspetti. Io individuerei l'organico più forte di tutte e la panchina più forte di tutte, un organico migliorato rispetto a quello che aveva Inzaghi, soprattutto davanti. Poi lo ha vinto perché le altre si sono sciolte, si sono rivelate poco squadre. Al netto del fatto che il Napoli ha giocato con defezioni importanti. E poi il fatto che ormai questi giocatori sono anche più abituati a stare là e sanno di dover vincere per forza contro le piccole, con le quali hanno perso pochissimi punti. Con le grandi invece hanno balbettato di più. E lo vedi anche in Champions cosa è successo quando si è alzato il livello". 

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