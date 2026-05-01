Futuro di Malen, Il Romanista apre sull'olandese ex Aston Villa: "Tutto nostro"
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"Tutto nostro": così ha deciso di titolare oggi in prima pagina Il Romanista. Malen e la Roma: avanti insieme. L'impatto dell'olandese nell'universo giallorosso è stato impressionante. Emery conferma: il futuro dell'attaccante sarà nella capitale, Gasperini ora vuole costruire intorno e lui la Roma che verrà. Prima del mercato, però, testa al campionato: lunedì c'è la Fiorentina.
In taglio basso, si parla proprio degli avversari dei giallorossi. Il titolo è il seguente: "Forfait di Kean, dubbio Piccoli". Possibile impiego di Gudmundsson, cercato a gennaio proprio dalla Roma, come riferimento avanzato. Parla Ndour: "Siamo carichi e motivati per la partita contro la Roma".
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