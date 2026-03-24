Focus TMW Serie A, la Flop 11 della 30ª giornata: disastro Pisa presente con 8 giocatori

Top 11 della 30ª giornata di Serie A che ha i colori nerazzurri del Pisa. Ben 8 i giocatori del fanalino di coda nella squadra scelta dalla redazione e del resto il ko per 5-0 a Como parla chiaro. Gli "intrusi" sono il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, che ha fallito il rigore della possibile vittoria contro il Sassuolo; un Britschgi in difficoltà nel Parma sconfitto al "Tardini" dalla Cremonese e Orsolini, ipnotizzato dal dischetto da Motta in una partita che il Bologna poteva sbloccare contro la Lazio e che invece ha perso.

Nicolas - (Pisa) 5

Raul Albiol - (Pisa) 4

Simone Canestrelli - (Pisa) 4

Antonio Caracciolo - (Pisa) 4

Sascha Britschgi - (Parma) 4.5

Ebezener Akinsanmiro - (Pisa) 4.5

Manuel Locatelli - (Juventus) 5

Felipe Loyola - (Pisa) 4.5

Samuele Angori - (Pisa) 5

Riccado Orsolini - (Bologna) 5

Matteo Tramoni - (Pisa) 4.5

SERIE A - 30ª GIORNATA

Cagliari - Napoli 0-1

2' McTominay

Genoa - Udinese 0-2

66' Ekkelenkamp, 90' + 6 Davis

Parma - Cremonese 0-2

54' Maleh, 68' Vandeputte

Milan - Torino 3-2

36' Pavlovic (M), 44' Simeone (T), 54' Rabiot (M), Fofana (M), 83' rig. Vlasic (T)

Juventus - Sassuolo 1-1

14' Yildiz (J), 52' Pinamonti (S)

Como - Pisa 5-0

7' Diao, 29' Douvikas, 48' Baturina, 75' Paz, 81' Perrone

Atalanta - Hellas Verona 1-0

37' Zappacosta

Bologna - Lazio 0-2

72' e 82' Taylor

Roma - Lecce 1-0

57' Robinio Vaz

Fiorentina - Inter 1-1

1' Pio Esposito, 77' Ndour

CLASSIFICA



1. Inter 69

2. Milan 63

3. Napoli 62

4. Como 57

5. Juventus 54

6. Roma 54

7. Atalanta 50

8. Lazio 43

9. Bologna 42

10. Sassuolo 39

11. Udinese 39

12. Parma 34

13. Genoa 33

14. Torino 33

15. Cagliari 30

16. Fiorentina 29

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

11 reti: Douvikas (Como)

10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 31ª GIORNATA

Sassuolo - Cagliari (4 aprile, ore 18, DAZN)

Hellas Verona - Fiorentina (4 aprile, ore 18, DAZN)

Lazio - Parma (4 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cremonese - Bologna (5 aprile, ore 15, DAZN)

Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)

Udinese - Como (6 aprile, ore 12.30, DAZN)

Lecce - Atalanta (6 aprile, ore 15, DAZN)

Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)