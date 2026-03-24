Serie A, la Flop 11 della 30ª giornata: disastro Pisa presente con 8 giocatori
Top 11 della 30ª giornata di Serie A che ha i colori nerazzurri del Pisa. Ben 8 i giocatori del fanalino di coda nella squadra scelta dalla redazione e del resto il ko per 5-0 a Como parla chiaro. Gli "intrusi" sono il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, che ha fallito il rigore della possibile vittoria contro il Sassuolo; un Britschgi in difficoltà nel Parma sconfitto al "Tardini" dalla Cremonese e Orsolini, ipnotizzato dal dischetto da Motta in una partita che il Bologna poteva sbloccare contro la Lazio e che invece ha perso.
Nicolas - (Pisa) 5
Raul Albiol - (Pisa) 4
Simone Canestrelli - (Pisa) 4
Antonio Caracciolo - (Pisa) 4
Sascha Britschgi - (Parma) 4.5
Ebezener Akinsanmiro - (Pisa) 4.5
Manuel Locatelli - (Juventus) 5
Felipe Loyola - (Pisa) 4.5
Samuele Angori - (Pisa) 5
Riccado Orsolini - (Bologna) 5
Matteo Tramoni - (Pisa) 4.5
SERIE A - 30ª GIORNATA
Cagliari - Napoli 0-1
2' McTominay
Genoa - Udinese 0-2
66' Ekkelenkamp, 90' + 6 Davis
Parma - Cremonese 0-2
54' Maleh, 68' Vandeputte
Milan - Torino 3-2
36' Pavlovic (M), 44' Simeone (T), 54' Rabiot (M), Fofana (M), 83' rig. Vlasic (T)
Juventus - Sassuolo 1-1
14' Yildiz (J), 52' Pinamonti (S)
Como - Pisa 5-0
7' Diao, 29' Douvikas, 48' Baturina, 75' Paz, 81' Perrone
Atalanta - Hellas Verona 1-0
37' Zappacosta
Bologna - Lazio 0-2
72' e 82' Taylor
Roma - Lecce 1-0
57' Robinio Vaz
Fiorentina - Inter 1-1
1' Pio Esposito, 77' Ndour
CLASSIFICA
1. Inter 69
2. Milan 63
3. Napoli 62
4. Como 57
5. Juventus 54
6. Roma 54
7. Atalanta 50
8. Lazio 43
9. Bologna 42
10. Sassuolo 39
11. Udinese 39
12. Parma 34
13. Genoa 33
14. Torino 33
15. Cagliari 30
16. Fiorentina 29
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como)
10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)
PROSSIMO TURNO - 31ª GIORNATA
Sassuolo - Cagliari (4 aprile, ore 18, DAZN)
Hellas Verona - Fiorentina (4 aprile, ore 18, DAZN)
Lazio - Parma (4 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Cremonese - Bologna (5 aprile, ore 15, DAZN)
Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)
Udinese - Como (6 aprile, ore 12.30, DAZN)
Lecce - Atalanta (6 aprile, ore 15, DAZN)
Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.