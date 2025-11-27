Roma-Midtjylland, le probabili formazioni: giallorossi a caccia della continuità anche in Europa

La Roma ospita il Midtjylland alle 18.45 allo Stadio Olimpico nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League, con il montenegrino Dabanovic designato dall'Uefa come arbitro del match. La partita rappresenta uno snodo importante per i giallorossi, che con 6 punti in classifica cercano di avvicinare l'ottavo posto distante due lunghezze e che garantirebbe la qualificazione diretta alla seconda fase senza passare dai playoff. Galvanizzata dal primo posto in Serie A e attesa dallo scontro al vertice domenicale contro il Napoli, la Roma deve sbloccarsi in casa in Europa League dopo le sconfitte contro Lille e Viktoria Plzen, in parte compensate dai successi esterni su Nizza e Rangers Glasgow.​

COME ARRIVA LA ROMA - La squadra di Gian Piero Gasperini si presenta alla sfida reduce dalla vittoria per 1-3 contro la Cremonese e forte del primato solitario in Serie A, frutto di quattro successi nelle ultime cinque giornate. In Europa League il cammino è stato altalenante: dopo il successo per 2-0 contro i Rangers nell'ultimo turno, i giallorossi potrebbero vincere due gare consecutive nella fase a gironi per la prima volta dal settembre-ottobre 2023. La Roma ha però perso le ultime due partite casalinghe di Europa League e non ha mai registrato tre sconfitte casalinghe consecutive nelle principali competizioni europee. Gasperini prepara un undici con turnover ponderato in vista del big match contro il Napoli: davanti a Svilar difesa composta da Mancini, Ndicka e Ziolkowski, che rileva Hermoso alle prese con un problema muscolare. Sulle fasce Celik e Tsimikas, mentre a centrocampo El Aynaoui dovrebbe concedere riposo a uno tra Cristante e Koné. In avanti Ferguson supportato da Soulé e Pellegrini, con quest'ultimo che dopo la rete contro i Rangers potrebbe andare a segno per due gare di fila nella competizione per la prima volta in carriera.

COME ARRIVA IL MIDTJYLLAND - I danesi guidati da Mike Tullberg sono l'unica squadra con percentuale di vittorie del 100% nell'Europa League in corso: quattro successi su quattro, 11 gol segnati e appena 3 subiti. Il Midtjylland ha vinto le ultime cinque trasferte nelle competizioni europee e potrebbe diventare solo la seconda squadra danese dopo il Silkeborg a raggiungere sei successi consecutivi fuori casa in Europa. La formazione rossonera, seconda nella Superliga danese con 32 punti alle spalle dell'Aarhus, è stata sconfitta solo due volte dall'inizio della stagione, entrambe in trasferta, con l'ultima battuta d'arresto per 2-1 sul campo del Sonderjyske. Approdato alla fase a gironi dopo aver superato Hibernian, Fredrikstad e KuPs, il Midtjylland ha piegato in trasferta Nottingham Forest e Maccabi Tel Aviv e si è imposto in casa contro Sturm Graz e Celtic Glasgow. I danesi vantano il maggior numero di gol su calcio piazzato nel torneo (7 su 11 totali) e il miglior recupero palla (226). Tullberg dovrebbe schierare il 4-2-3-1 con Ólafsson tra i pali, difesa formata da Mbabu, Lee, Erlic e Bech, Bravo e Billing in mediana, mentre il riferimento offensivo sarà Franculino Djú, autore di tre reti nel torneo e supportato da Osorio, Guesung Cho e Gogorza.