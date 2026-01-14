Roma eliminata dalla Coppa Italia, ma Arena dà speranza. Intanto Robinio Vaz c’è, Malen in arrivo

La Coppa Italia continua a essere una maledizione per la Roma. La squadra di Gian Piero Gasperini viene clamorosamente eliminata dalla competizione per mano del Torino e dice addio al primo obiettivo stagionale: l’ultima eliminazione agli ottavi risaliva al 2021, quando un corsaro Spezia batté a sorpresa gli uomini di Paulo Fonseca.

Allo Stadio Olimpico, Marco Baroni si conferma la bestia nera della Roma di Gasperini: il suo Torino riesce nell’impresa non solo di segnare ben tre gol a una delle migliori difese d’Europa, ma anche a trovare per altrettante volte il nuovo vantaggio dopo i due tentativi giallorossi di riagguantare il match.

La nota più lieta della serata è, indubbiamente, il gol del giovanissimo Antonio Arena. Un colpo di testa che lo ha incoronato come il primo calciatore classe 2009 a segnare una rete con una squadra dei top cinque campionati europei. Tutto questo al debutto con la maglia della Roma, dopo pochi minuti dall’ingresso sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico e al primo pallone del match toccato: forse Gasperini non ha tutti i torti nel parlare di questo ragazzo come di un possibile predestinato.

Se da una parte il verdetto del campo ha lasciato l’amaro in bocca, dall’altra Gasperini può sorridere sul fronte mercato: alle 19.24 di ieri, Robinio Vaz è arrivato in città per iniziare la sua avventura in giallorosso. Dopo una prima serata romana utile a prendere confidenza con lo Stadio Olimpico e con i suoi nuovi tifosi, il talento classe 2007 si sottoporrà nella mattinata odierna alle visite mediche di rito, salvo poi correre a Trigoria per porre la propria firma sul contratto. La Roma, però, non ha intenzione di fermarsi qui: il direttore sportivo Massara ha chiuso anche per il secondo rinforzo in attacco. Donyell Malen, infatti, si unirà alla compagine capitolina sulla base di un prestito oneroso con riscatto obbligatorio condizionato dalla qualificazione europea dei giallorossi. Un’operazione complessiva da circa 27 milioni di euro per un calciatore in grado di ricoprire tutti i ruoli del fronte offensivo. L’affare è alla fumata bianca: nella notte, Massara è riuscito a limare gli ultimi dettagli per quanto riguarda il contratto del giocatore, arrivando alla stretta di mano definitiva. Ora non resta che aspettare il suo arrivo nella Capitale.