Roma, emissari alla BayArena per Leverkusen-Lipsia. Sogno Nusa, ma non è l'unico osservato

Trigoria si conferma il fulcro delle strategie di mercato, il punto di partenza da cui prendono forma le prime mosse in vista della prossima stagione. In attesa del confronto tra Gasperini e Ryan Friedkin, necessario per delineare le linee guida future, il lavoro degli scout procede senza sosta, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport. L’obiettivo è arrivare preparati all’appuntamento con la dirigenza, mettendo sul tavolo analisi dettagliate sui profili seguiti. Anche Massara, nonostante le incertezze sul suo futuro, continua a operare con serietà, mentre il comparto scouting porta avanti le proprie valutazioni in modo strutturato e autonomo, come avviene nelle grandi società.

Gli osservatori della Roma si muovono tra stadi e campi di allenamento, raccogliendo dati e impressioni utili per costruire una rosa adatta alle richieste di Gasperini. Le priorità sembrano chiare: rinforzare difesa, centrocampo, fasce e attacco, per poi adattare le scelte alle esigenze di bilancio e ai vincoli del fair play finanziario.

Nel fine settimana, un emissario era presente alla BayArena per assistere alla sfida tra Bayer Leverkusen e Lipsia. Tra i giocatori monitorati spicca Antonio Nusa, esterno offensivo norvegese sogno della dirigenza giallorossa. Monitorato da vicino anche a Xaver Schlager, centrocampista austriaco del club appartenente al fondo Red Bull che potrebbe rappresentare un’opportunità interessante a parametro zero. Nei giorni precedenti, invece, un altro scout aveva fatto tappa a Istanbul per seguire Jayden Oosterwolde nel derby tra Fenerbahçe e Galatasaray. Nonostante la prestazione negativa della sua squadra, il difensore resta un profilo apprezzato e già seguito nei mesi scorsi.