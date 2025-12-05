Nusa scatena l'asta: Il Lipsia fissa il prezzo a 60-70 milioni per il norvegese

Secondo quanto riportato da Sky Germany, c'è un forte interesse a livello europeo per l'esterno dell'RB Lipsia, Antonio Nusa. Il 20enne nazionale norvegese è monitorato dai maggiori club del continente, anche alla luce delle prove molto convincenti in Nazionale, a partire dal doppio confronto con l'Italia. Un dettaglio importante riguardo al futuro di Nusa nel club sassone è che non esiste alcuna clausola rescissoria nel suo contratto valida per la prossima estate.

Il Lipsia intende trattenere Nusa durante la finestra di mercato invernale, ma sarebbe disposto ad ascoltare offerte comprese tra i 60 e i 70 milioni di euro la prossima estate. Finora in questa stagione, Nusa ha contribuito con 2 gol e 2 assist in 14 presenze complessive in tutte le competizioni. Nusa si unisce così ad altri giocatori dell'RB Lipsia, come Yan Diomande, che sono stati accostati a club di prima fascia come Liverpool e Real Madrid.