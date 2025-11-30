Accostato al Napoli in estate, ora Nusa è corteggiato dal Barcellona: incontro a Milano

Quando una partita tra due nazionali può nascondere un retroscena di mercato. È il caso di Italia-Norvegia (1-4), andata in scena lo scorso 16 novembre, con Antonio Nusa in gol e a confermare di essere uno degli incubi peggiori in tempi recenti degli Azzurri di Gattuso. Ecco, se in estate il Napoli aveva fatto più di un pensiero per l'ala sinistra classe 2005, ora lo stesso giocatore è finito nei radar di una big mondiale come il Barcellona.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano catalano SPORT, infatti, in occasione dell'ultimo impegno con la Nazionale norvegese a Milano c'è stato un incontro tra agenti, intermediari e dirigenti sportivi di vari club europei. Ed erano presenti anche il nuovo responsabile dello scouting dei blaugrana Joao Amaral e il direttore sportivo Deco. L'obiettivo era uno solo: prendere nota dal vivo dell'evoluzione di Nusa, che ha contribuito a rendere realtà il ritorno al Mondiale del suo Paese a distanza di 38 anni dall'ultima volta.

A soli 20 anni, l'esterno offensivo del Lipsia ha già stregato molti club europei. Giocatore molto interessante e con un contratto valido fino al 30 giugno 2029, il club tedesco lo ha accolto due stagioni fa dal Bruges, ma già in passato Nusa era stato collegato a un chiaro interesse da parte del Barcellona. Insomma, dalla Spagna suggeriscono di tenere occhi e orecchie aperti per questo possibile colpo di mercato.