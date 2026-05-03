Roma femminile campione, Gasperini: "Proviamo a imitarla, anche se lo scudetto è troppo in là"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Fiorentina, mister Gian Piero Gasperini ha scherzato anche sullo scudetto vinto dalla squadra femminile ieri. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Roma: "Lo scudetto della Femminile è stato fantastico, cerchiamo di imitarla anche se lo scudetto è un po' troppo in là (ride, ndr)".

Questa stagione per lei è stata di transizione oppure per porre delle basi?

"Ci sono due binari: quello della stagione corrente, che è viva e domani giochiamo contro una Fiorentina che arriva da tanti risultati positivi e che resta di valore e siamo pienamente concentrati su questo dato che siamo ancora in corsa. Il comportamento della squadra è stato ottimo, cerchiamo di andare avanti i queste 4 partite, tutte molto belle, e questo è il nostro focus. Poi, si comincerà a parlare del futuro: non è questo però il momento. Cercherò poi dopo di essere chiaro perché i tifosi hanno bisogno di capire cosa si vuole fare".

Come ha visto la squadra?

"Quest'anno la rosa è stata un po' particolare, non è facile. Siamo ancora in corsa, ne do atto alla squadra: professionalità e attaccamento straordinari. La risposta di Bologna è stata fantastica. Questo va riconosciuto ed è un valore: esistono anche i valori morali ed è fondamentale in un a squadra, oltra alla bravura. Per me sono alla base, poi se si alza anche il livello, fai bingo".