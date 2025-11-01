Roma, Gasperini in conferenza: "I cinque cambi non mi piacciono ma li uso, sembra basket"

Il tecnico della Roma: 'Prima le partite erano più belle'

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - "A me sembra che centrocampo e difesa siano molto simili. Davanti abbiamo più varietà, perché siamo alla ricerca di più soluzioni perché all'inizio Bailey e Dybala non c'erano. Chi ha dato continuità è stato Soulè". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, alla vigilia della gara con il Milan. "La mia priorità era dare solidità a un nucleo di squadra e poi aggiungere. Ora abbiamo bisogno di fare risultati e non ho tanta voglia di fare cambi - ha aggiunto -.

Poi i cambi li faccio in corsa, perché per quanto non mi piacciono le 5 soluzioni io le uso sempre tutte. Non calano più le squadre, con tutti questi cambi oggi sembra basket. Le partite prima, secondo me, erano anche più belle. Le regole sono quelle e pur non piacendomi gli slot li uso". (ANSA).