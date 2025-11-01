Dubbi sulla gestione di Pellegrini, Gasperini non ci sta: "Ma se ha giocato sempre..."

Mister Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match col Milan, ha risposto anche a una domanda sulla gestione di Pellegrini con tanti spezzoni di gara e poche gara da titolare: "Ma se ha giocato sempre... Poi è normale che avendo 25 giocatori, 11 giocano e 14 stanno fuori. Lui gioca, fa bene, qual è il problema? Prendete il buono di quello che c'è e non parliamo sempre di titolari e non titolari. Lei chi vorrebbe togliere? Se mi dice che deve giocare Pellegrini mi deve dire anche chi vuole togliere... ", le parole del tecnico della Roma.

Su Cristante e la possibile marcatura a uomo su Modric, Gasp ha aggiunto: "Per il nostro tipo di partita, saranno importanti tutti. Non so se giocheremo così o con un altro tridente: Modric è fantastico, non è facilmente limitabile. Però ci proveremo".

Infine, l'analisi si è spostata sul centrocampo più in generale: "El Aynaoui sta crescendo, come in tanti. Quelli che arrivano da fuori spesso hanno bisogno di tempo. La Roma non ha segnato tantissimo, anche se il livello di pericolosità aumenta. Non so quanti giocatori abbiano segnato già: è un segnale. A parte Cristante, ancora non ha segnato nessun altro mediano, speriamo di farlo presto. La squadra che gira porta a segnare di più”.

