Live TMW Roma, Gasperini: "Nella ripresa è migliorata la qualità. Ferguson? Vedremo"

La Roma trova la prima vittoria casalinga del suo 2026, battendo il Sassuolo di Fabio Grosso grazie alle reti di Koné e Soulé. In questi minuti, Gian Piero Gasperini è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare il match in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

20.00 - A breve la conferenza stampa di Gasperini.

20.37 - Inizia la conferenza.

Che voto dà al secondo tempo?

"Anche più di 7. Siamo stati bravi, abbiamo fatto bene anche nel primo tempo, ma se non concretizzi davanti non fai nulla. Fino ai 16 metri abbiamo fatto bene anche nel primo tempo, poi nella ripresa siamo migliorati tecnicamente e ciò sembra come se alzassi il ritmo. Ho visto cose che facciamo spesso in allenamento, ma non sempre in partita. Non servono punte centrali, ma va bene anche la qualità in avanti: serve migliorare nel tiro".

Ferguson come sta?

"Vedremo domani, non è un problema muscolare ma una contusione che lo ha paralizzato. Non riusciva a correre bene ed è uscito: speriamo recuperi a breve".

Secondo lei, è stato solo un discorso di miglior qualità nel secondo tempo?

"Vuol dire tanto, perché le giocate iniziano ad arrivare. Wesley ha avuto 3 giorni di influenza intestinale, anche ieri stava meglio poi oggi stava bene. Ma l'influenza è così. Ha saltato due giorni di allenamento, ma poi è entrato e andava come una freccia: prossima volta lo tengo fuori sempre (ride, ndr)".

Come mai eravate più bassi nel primo tempo?

"Per la pressione del Sassuolo, poi tecnicamente nei 16 metri peccavamo qualcosa. All'intervallo ho detto di voler vedere quello che vedo tutti i giorni: attaccare gli spazi, giocare con qualità, riempire l'area, recuperare subito il pallone".

Ghilardi la può convincere con continuità?

"Cosa intende per continuità? Stanno giocando, ha giocato oggi... se intende che siano meglio di Hermoso e Mancini dico no. Non so cosa si aspetta. Quanto devono giocare? Fanno il loro. Oggi ha giocato Ghilardi centrale, mi piace più braccetto. Ho scelto Ghilardi su Ziolkowski perché l'ho ritenuta giusta: poi è andata bene".

Svilar?

"Tra i più forti d'Europa: dà punti alle sue squadre. Si può paragonare a un centravanti da 25 gol, magari oggi avremmo vinto lo stesso ma è un top: spero che giochi in nazionale e che si risolva la situazione ma non so se è possibile".