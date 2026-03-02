Fiorentina, De Gea: "Mancano poche partite, se abbassiamo il livello le perdiamo tutte"

David De Gea, portiere e capitano della Fiorentina, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 3-0 sul campo dell'Udinese: "Venivamo da partite buone, è un'altra opportunità che abbiamo perso. Un'altra volta. Ma è mancato tutto oggi, abbiamo regalato tre gol con l'atteggiamento, non avevamo energie e non so se per i supplementari di giovedì. Però abbiamo buttato un'occasione per vincere".

Il problema è nella testa?

"Questo è il calcio. Sembravamo aver fatto il salto di qualità, avendo vinto delle partite difficili. E invece ci prendiamo un altro schiaffo grosso, continuiamo uniti come prima. Eravamo migliorati tanto, mancano poche partite e siamo lì sotto. Se abbassiamo il livello, però, le perdiamo tutte".

Riuscirete a rimanere compatti tra voi e con il vostro ambiente?

"Sicuramente l'unione tra di noi e con i nostri tifosi è importantissima. So che per loro è dura, nessuno si aspettava di trovarci qui a marzo. Però sarà importantissimo stare uniti, partita dopo partita. Sappiamo che manca poco e ogni partita ora è come una finale. Lotteremo per la salvezza, dobbiamo fare tutto per portare fuori di lì la Fiorentina".

Come giudica la sua stagione?

"Da solo non puoi fare niente, la vita è così. Non importa se faccio bene o male, ma la squadra. Ho sempre provato a dare una mano, l'importante è il gruppo. So che ho esperienza e devo aiutare, se posso parlo sempre con tutti".

Sull'1-0 poteva uscire?

"Sicuramente potevo. Dalla TV è facile parlare, poi se stai in porta... Forse era possibile andarci di pugno, ma anche avessi parato quel tiro, avremmo preso gol dopo".