Udinese, Davis mvp: "Mi sono mancati compagni e tifosi. Bello segnare per loro"
L'attaccante dell'Udinese Keinan Davis ha parlato a Sky Sport dopo il rientro in campo e l'ottimo impatto avuto nella vittoria sulla Fiorentina, con un gol, un rigore preparato e tante belle giocate:
La partita di questa sera fa capire quanto è mancato alla squadra e ai tifosi...
"Anche loro sono mancati a me, i compagni, i tifosi e il fare gol per loro. E' stato bello segnare e portare a casa la vittoria, sono felice così".
E' la sua miglior stagione? Vuole crescere ancora il prossimo anno?
"L'ho detto anche alla squadra, all'inizio della stagione avevo detto che avrei voluto raggiungere la doppia cifra e su questo ci stiamo lavorando".
