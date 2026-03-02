Udinese, Kabasele: "Abbiamo qualità, ora serve continuità nella trasferta di Bergamo"

“Ogni settimana lavoriamo molto sui calci piazzati, sono contento perché per la prima volta un mio gol porta tre punti alla squadra. Anche a Pisa avevamo segnato con uno schema simile, sono felice perché nella mia carriera ho realizzato qualche rete importante e stiamo sfruttando tutti al massimo la qualità di Zaniolo sulle palle inattive. Era una vittoria molto importante per migliorare la nostra classifica.

Siamo consapevoli di essere un gruppo di qualità, ma purtroppo spesso abbiamo regalato punti ai nostri avversari e ora non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Già sabato prossimo affronteremo un’altra squadra importante come l’Atalanta e troppo spesso abbiamo fatto flop dopo una performance di livello”. Questa l'analisi lucida e obiettiva di Kabasele, difensore dell'Udinese, ai microfoni di DAZN.