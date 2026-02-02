Live TMW Roma, Gasperini: "Per la Champions ci proveremo fino in fondo. Mercato? Non mi aspettavo queste difficoltà"

23:14 - Inizia la conferenza stampa.

Dove si è persa questa partita? Sull'intensità?

"L'Udinese è squadra fisica e forte, mette in difficoltà tutte le squadre sotto questo aspetto. Ci ha messo in difficoltà soprattutto nel primo tempo, trovando però solo conclusioni da fuori. Abbiamo cercato di costruire gioco, non riuscendoci, soprattutto per merito dell'Udinese. Nel finale abbiamo creato qualche occasioni, una serata non fortunata nemmeno in termini di epoisod

Si è arrabbiato molto per la punizione:

"Purtroppo questo sta diventando il calcio, penso che nell'articolo di Saelemaekers ci sia tutto, spesso si cercano queste situazioni qui e vengono premiate. La sfortuna è che da lì è nato il gol".

Il mercato?

"Questa sarà la squadra fino in fondo e ci lavoreremo, non pensavo a dicembre ci sarebbero state tutte queste difficoltà nel trovare giocatori. Malen è stato un bel colpo, ci darà una mano come Zaragoza".



Lotta Champions?

"Ce la giocheremo, lo stiamo facendo fino ad ora e ci proveremo".

Sta allenando una squadra quasi di U23:

"Però mettetevi d'accordo, uno mi chiede di parlare della Champions League, un altro dell'U23. Parliamo di ragazzi come Robinio Vaz e Venturino. Bisogna mettersi d'accordo oppure saremo sempre scontenti. L'Udinese ha undici punti in meno della Roma, dove si sono visti? E' una squadra forte, la Serie A è un campionato difficile. Poi magari a fine anno non si arriverà in Champions League e si cambierà allenatore e fine del discorso. Lavoro con quello che mi viene dato".

Vi aspettavate un'Udinese subito così intensa? Sbaglio o sua madre era di Pordenone?

"Sì era di Pordenone, abbiamo fatto anche un campo a Sesto al Reghena. L'Udinese quando la vedo vedo una squadra tosta, fisica, sapevamo che nei novanta minuti avremmo avuto la possibilità di venire fuori, come è stato, però il gol di Ekkelenkamp ha cambiato la gara. Non siamo riusciti a raddrizzarla, sull'atteggiamento dei giocatori ho poco da dire. L'Udinese nel primo tempo è così, facevamo fatica a superare l'Udinese ma non abbiamo neanche ceduto, aspettavamo momenti migliori".

23:23 - Finisce la conferenza stampa.