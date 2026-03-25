Roma, Gasperini riabbraccia Soulé: torna il sereno con Ranieri? In bilico Massara

A Trigoria arriva una notizia che fa sorridere la Roma: Matias Soulé è tornato ad allenarsi in gruppo dopo oltre 50 giorni di stop per pubalgia. Il fantasista argentino si avvicina così al rientro e può essere convocato per la sfida contro l’Inter del 5 aprile, dopo la sosta. Un recupero pesante, soprattutto per la qualità offensiva di una squadra che ha bisogno di ritrovare brillantezza nella corsa Champions.

Il rientro di Soulé si inserisce però in un contesto ancora delicato. Dopo l’eliminazione dall’Europa League, i rapporti interni si sono irrigiditi, in particolare tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. La proprietà è intervenuta con una riunione tecnica, chiedendo di abbassare i toni e chiudere la stagione senza ulteriori scossoni. L’obiettivo è evitare un nuovo azzeramento e dare continuità al progetto.

In questo senso, non è escluso che il clima possa distendersi nelle prossime settimane. La linea dei Friedkin resta quella di costruire una squadra competitiva già dalla prossima stagione, con investimenti importanti ma anche una struttura salariale più sostenibile rispetto all’attuale. Restano però alcune situazioni in sospeso. Il ruolo del direttore sportivo Frederic Massara è sotto osservazione dopo un mercato giudicato insufficiente, mentre le dichiarazioni sugli infortuni hanno acceso i riflettori anche sullo staff medico. La sensazione è che le decisioni più pesanti siano rimandate a fine stagione, e già a gennaio il ds era finito "nel mirino" di Gasperini.