Roma, Gasperini studia già per il Bologna: Cristante e Koné sulle gambe, Celik a rischio forfait

L'Europa League per poter rilanciare una stagione la cui fiamma iniziale sembra si sia lentamente affievolita con il rischio di spegnersi. In casa Roma l'impegno di giovedì sera contro il Bologna - gara di ritorno degli ottavi di finale della competizione - rappresenta uno snodo cruciale e Gian Piero Gasperini sta già facendo la lista di coloro nei quali potrà contare in un torneo che adesso è forse diventato più importante della corsa al quarto posto, visti i ritmi forsennati che stanno tenendo Como e Juventus.

Tra questi c'è sicuramente Evan N'Dicka, spettatore nel pareggio per 1-1 maturato al Dall'Ara ma adesso pronto a rientrare dalla squalifica. Hermoso è rientrato a pieno regime e dovrebbe occupare il posto sul centro sinistra, mentre dall’altra parte Mancini è uno di quelli che avrebbe bisogno di rifiatare ma probabilmente non potrà farlo. Sulle corsie potrebbe cambiare qualcosa in virtù dell'infortunio patito da Celik, uscito dal Sinigaglia con un problema muscolare che difficilmente lo farà essere arruolabile giovedì sera. Per questo Gasp potrebbe ritrasferire Wesley a destra e utilizzare uno tra Tsimikas e Rensch sulla sinistra.

A centrocampo Pisilli scalda i motori ed è pronto a far rifiatare uno tra Koné e Cristante, mentre davanti il tecnico lombardo sta studiando chi affiancare all'intoccabile Malen, con Pellegini favorito assieme ad uno tra El Shaarawy e Zaragoza. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.